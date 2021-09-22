В Волгограде не возбудили уголовное дело по факту ранения девушки-водителя упавшим деревом

Девушка получила серьезные травмы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

После проверки полиция Волгограда отказала в возбуждении уголовного дела по факту ранения 23-летней девушки-водителя упавшим на машину деревом. Напомним, страшный случай произошел 19 мая 2021 года на улице Череповецкой у дома №16. Волгоградка вместе с инструктором ехала на учебном автомобиле, отрабатывала навыки вождения. Из-за сильного ветра огромная ветка пробила лобовое стекло, угодив девушке в лицо. Она получила ужасные травмы, с места аварии ее госпитализировали в 25-ю больницу.

Полиция организовала проверку, но уголовное дело не возбудили. В принципе, жертвой такого случайного стечения обстоятельств мог стать любой автомобилист. В те дни действительно бушевал шквалистый ветер, деревья падали повсеместно. Однако сухие деревья обязаны пилить, а вот кто отвечал именно за это насаждение и нужно ли было его убирать с обочины дороги - должны были установить в ходе проверки.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, отказной материал направили в прокуратуру Ворошиловского района, однако его вернули обратно на дополнительную проверку.