Волгоградская епархия просит всех помолиться за митрополита Германа

Фото6 пресс-служба Волгоградской епархии.

Сегодня, 22 сентября, Волгоградская епархия обратилась ко всем православным волгоградцам с просьбой помолиться за митрополита Германа. Как стало известно «КП-Волгоград», у 83-летнего митрополита в ночь перед освящением собора Александра Невского случился гипертонический криз. Вызвали «скорую», врачи оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас угрозы жизни, к счастью, нет, а состояние стабильное.

- В ночь перед освящением собора святого благоверного князя Александра Невского у митрополита Германа ухудшилось состояние здоровья – гипертонический криз, ему была оказана медицинская помощь. В настоящее время угрозы жизни Владыки нет, состояние стабилизировалось, но он болен. Очень просим Ваших святых молитв, - обратились к волгоградцам в РПЦ.

После выздоровления митрополит Герман планирует совершить богослужение в новоосвященном соборе.