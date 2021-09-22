Москвич прилетел в Волгоград с чемоданом контрафактной черной икры

Москвич хотел незаконно сбыть в Волгограде 15 литров черной осетровой икры. Фото: скриншот видео ГУ МВД России

Волгоградские полицейские задержали москвича, которые приехал в регион, чтобы незаконно продать 15 литров черной икры. В чемодане 40-летнего мужчины правоохранители обнаружили 30 пластиковых контейнеров по 0,5 литра с икрой рыб семейства осетровых. Оборот этих биологических ресурсов запрещен в России, поскольку они относятся к особо ценным и занесены в Красную книгу.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, москвич прилетел в Волгоград специально для продажи икры. Его задержали возле аэропорта и изъяли незаконную продукцию. Полицейские предполагают, что икру добыли в Хабаровском крае браконьерским способом. Исследование специалистов подтвердило, что изъятая икра принадлежит амурскому осетру.

На 40-летнего жителя столицы возбудили уголовное дело за незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу России. Ему может грозить лишение свободы до четырех лет со штрафом до миллиона рублей. Мужчине избрана мера в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.