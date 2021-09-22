В Волгограде открыли ярмарку для самозанятых

Фото: пресс-служба обладминистрации.

Осенняя ярмарка «НеМаркет» для самозанятых открылась у торгового центра Парк Хаус в Дзержинском районе Волгограда. Десятки горожан выставляют на продажу изделия, которые сделали или приготовили собственными руками. Это всевозможные выпечки и сладости, домашний мед, вязаные вещи, одежда, украшения, предметы декоры, игрушки и другое.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, ярмарка работает при поддержке центра «Мой Бизнес». Таким образом в регионе реализовывают проект, позволяющий талантливым волгоградцам зарабатывать.

- Такие ярмарки дают свободу творческим, талантливым людям, не ограничивая никого в идеях. Мы показываем свою продукцию, привлекаем внимание к чему-то новому. Это отличная возможность заявить о себе. К тому же тут и артисты, и певцы, и музыканты — это очень креативное пространство», рассказала участница «НеМаркета» Оксана Васильченко.