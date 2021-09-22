Волгоградские парламентарии закупят маски на среднюю месячную зарплату в регионе

Волгоградский регпарламент закупит медицинские маски для раздачи в качестве сувениров на официальных мероприятиях. Согласно данным с сайта госзакупок, одна штука стоит примерно 145 рублей, весь контракт на поставку уложится в среднюю зарплату волгоградца – 35 тысяч рублей. Обязательное условие аукциона Областной Думы: маски должны быть с брендом заказчика.

По контракту, заказчик изготовит для волгоградских депутатов 240 неопреновых медицинских масок тёмно-синего цвета с логотипом Облдумы. Деньги на эти сувениры возьмут из регионального бюджета. В электронном аукционе могут принять участие представители малого бизнеса. Торги состоятся через неделю – 30 сентября.