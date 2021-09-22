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Происшествия22 сентября 2021 10:54

Волгоградка за рулем «Киа» врезалась в грузовик и иномарку

Женщина попала в больницу
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Массовая авария произошла в 18.05 часов 21 сентября в Дзержинском районе Волгограда. ДТП спровоцировала 43-летняя женщина за рулем «Киа Соул», ехавшая по улице Исторической со стороны 51-й Гвардейская в сторону Городище. Автоледи грубо нарушила правила дорожного движения – не выдержала безопасную дистанцию.

- Водитель совершила столкновение с автомашиной «ДАФ» под управлением 34-летнего водителя, который двигался в попутном направлении движения. После чего автомобиль «Киа Соул» отбросило на автомобиль «Субару Емпреза» под управлением 35-летней женщины, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Пострадала водитель «Киа». Ее госпитализировали с травмами с места аварии, врачи оказали необходимую помощь.