На Александровском грабене запретят разбивать лагеря и стоянки туристам

Александровский грабен с каждым годом привлекает все больше туристов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Александровский грабен в последние годы стал популярным местом для отдыха и привлекает все больше туристов. Однако памятник природы до сих пор не имел охранной зоны. Эту оплошность решили исправить власти региона, установив ряд запретов. Проект документа, который защитит уникальное место от распашки, выпаса скота и «диких» туристов, подготовил комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Охранную зону в Дубовском районе предлагают установить вдоль сухопутной и водной границ Александровского грабена. На территории площадью 1,92 гектара введут ряд запретов. Главный фактор, который разрушает памятник природы, - движение автомобилей вне дорог и нарушение растительного покрова.

Поэтому в набирающем популярность месте отдыха нельзя будет пахать, палить траву, пасти животных, добывать полезные ископаемые, выбрасывать бытовой мусор и промышленные отходы, в том числе сливать в воду и на почву. Изъятие земель у собственников и пользователей не предполагается. Но под запретом будет любая деятельность, которая может привести к уничтожению краснокнижных животных и растений.

Туристам запретят съезжать с дорог общего пользования, разбивать палаточные лагеря и стоянки, разводить костры. Речь идет о зоне шириной от 8 до 12 метров вдоль Волгоградского водохранилища. Однако предполагается, что для культурных туристов на Александровском грабене установят предупреждающие аншлаги и шлагбаумы, оборудуют тропы и места отдыха.

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