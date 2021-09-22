Эксперты рассказали, насколько дождливым будет октябрь в Волгограде

Много ли дождей будет в октябре? Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Аналитики Яндекс.Погоды выяснили, много ли дождливых дней будет в Волгограде в октябре. Для этого им не понадобилась метеостанция и специальное оборудование. Эксперты изучили метеоданные за последние 10 лет и проанализировали их. Оказалось, что середина осени в городе-герое не очень-то щедра на осадки: за месяц в среднем всего 5 дождливых дней.

- В Волгограде октябрь обычно не очень дождливый. Дожди здесь шли в среднем пять дней за месяц. Это самый низкий показатель среди российских городов с населением более миллиона человек. Чаще всего дожди шли в Перми, примерно тринадцать дней за месяц, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Яндекс.

Дожди редкие и не очень интенсивные. В октябре в Волгограде в среднем выпадало около 25 мм осадков. Для сравнения, в соседнем городе-миллионнике Ростове за такой же период было порядка 50 мм осадков, что даже для Петербурга много – в столице дождей такое количество воды выливалось примерно за 11 дней.