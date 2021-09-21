В Волгограде врачи спасают четырех женщин, отравившихся паленым коньячным спиртом

За жизнь пациенток борются врачи 25-й больницы Фото: Эдуард Пальгунов

Волгоградские врачи борются за жизни четырех женщин в возрасте от 40 до 50 лет, которые отравились метанолом. Жительницы Волжского в минувшее воскресенье купили с рук коньячный спирт, который начали употреблять. Оказалось, что в нем был метанол. В понедельник волжанок госпитализировали в больницу имени Фишера, потом их перевезли в центр острых отравлений 25-й больницы Волгограда. Состояние пациенток оценивается как тяжелое, рассказали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Специалисты отмечают, когда метанол попадает в организм человека, у него резко снижается давление и поражается печень, что грозит гибелью.

- Смертельная доза метанола для человека равна 30 г, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 г вещества, - добавили в облздраве.

При тяжелой форме отравления появляются мышечные боли, угнетенное сознание, неадекватное поведение. Может нарушится дыхание, давление снижается до критических цифр, зрачки глаз расширяются. Возможны судороги. По информации Роспотребнадзора, ежегодна в России фиксируется около 1200 острых отравлений метанолом, 80% из них заканчиваются летальными исходами.