Дома Волгоградской области готовы к отопительному сезону на 99,5%

Большинство котельных готовы к зиме. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Отопительный сезон в 2021 году в Волгограде и области может начаться досрочно, губернатор распорядился не дожидаться похолодания до среднесуточных температур в 8 градусов. По сообщению регионального комитета ЖКХ, регион к этому почти готов. На сегодня готовы к зиме 11,5 тысячи многоквартирных домов, что составляет 99,5% жилого фонда. Уже можно запускать на зимний режим 93,6% или 480 котельных, такой же процент у теплосетей. В целом готовность региона к отопительному периоду составляет выше 90%.

- Муниципальными образованиями и предприятиями ЖКХ мероприятия по подготовке к зиме профинансированы в объеме 1187,4 миллиона рублей, - сообщили в профильном комитете.

В этом году в Волгоградской области заменили более 49 километров тепловых сетей, большая часть которых находится в Волгограде. Обновили за лето и 147 километров ветхих водопроводов, а также почти 84 километра аварийных канализационных труб. Кроме того, на случай аварий власти создают запас топлива.