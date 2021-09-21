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Происшествия21 сентября 2021 16:57

В Волгограде 2 человека пострадали в ДТП с маршруткой и фурой

В больницу увезли пассажиров общественного транспорта
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде 21 сентября произошло ДТП с участием маршрутки №46с и фуры. В 12.10 на улице имени Николая Отрады в Тракторозаводском районе 34-летний водитель за рулем автомобиля «MAN» при повороте направо не уступил дорогу общественному транспорту. В результате аварии пострадали 2 пассажира маршрутки – 38-летний мужчина и 31-летняя женщина. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Полицейские по факту дорожно-транспортного происшествия проводят проверку. После нее будут установлены все обстоятельства произошедшего.