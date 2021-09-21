Отключат электричество 22 сентября в 4 районах Волгограда

Электричества не будет на десятках улиц. Фото: Евгения ГУСЕВА

На дворе осень, но волгоградские энергетики продолжают плановые ремонты на электросетях. Из-за этого очередные жилые кварталы останутся в среду, 22 сентября 2021 года, без электричества. Как сообщили в компании «Россети Юг», в списке на отключение на этот раз жилые дома четырех районов Волгограда – Красноармейского, Кировского, Ворошиловского и Дзержинского. В большинстве домов свет отключат на весь световой день.

Отключения электроэнергии в Красноармейском районе 22 сентября продлятся с 14 до 17 часов. Обесточат в это время дома на улицах: Булаткина, №1а, 1-11, 4-16, Галилея, №2-6, 13-23, Железнодорожная, №2, 8-18, Измайловская, №16, Мытищенская, №3-27, 2-34, Нижнедонская, №1а, 1-59, 59а, 2а, 2-58, 58а, 58б, Оросительная, №1-13, 2а, 2-18, 20-44, Сарпинская, №1а, 1-61, 24-94, Савиной, №4, 8. В Дзержинском районе под отключения попадет всего один дом по адресу: улица Аннинская, 58. Света не будет с 9.00 до 17.00.

В Кировском в среду жилые дома также обесточат на весь день с 9 утра до 17 часов. Затронет улицу Кирова, дома №143-151, а также улицы Абганеровская, дома №31-43, 32-48, переулки Ольховский, №11 и 10-26, Гороховский, №3-17 и 4-12, Волжский, №4а-6, 1-7, 10, а также улицы Апанасенко, №29-45 и 20-46, Пальмовую, дома №11-15., пер.

Но больше всего коммунальных страдальцев 22 сентября 2021 будет в Ворошиловском районе. Отключения света там пройдут в два этапа. С 9 до 17 часов электричества не будет по адресам: улица Академика Палладина, дома №62-74, 41, 43, 32/1, 52, 56, 58, 47б, 28-36, 40-48, Абаканская, №11, Верейская, №52, Дружбы, №6, 20, Мирная, №17, Солнечная, №22, 33, 41, Чистяковская, №15, 22, переулок Ельниковый, дома №3, 3а и 7. И с 8.30 до 17.00 обесточат дома в большой части частного сектора района. Свет отключат по адресам: улица Двуреченская, №3-11, 2-20, 16б, Детская, №1/3-1/10, 1-11, 1а, Долгорукого, дома №1-27, 5а, 19а, 6-16, Елисеева, №62а, 62-76, 62а, 64а, 66а, 72а, Звездина, №1-13, 3а, 2-14, 12а, Иванова, №1, Кавказская, №37-41, 34-38, Макарчука, №1-21, 2-20, 2а, 18а, 20а, Миргородская, дома №25/1-25/3, 27, 28а, Ленкоранская, №94, 125-133, 97-115, 82-90, 90/1, 90/2, Новоузенская, №38/12, 52, 58-82, 72а, 84а, 82а, 56/3, 56/4, 55-99, 59а, 79а, 85а, 87а, 89а, 86-96, Панина, №20-34, 7-21, 15а, 20/1-20/8, 20/2а, 22д, 22г, 26а, 44, Чарджуйская, 1-15, 15а, 2-6, 8-26, 10а, 20а, 22а, Чембарская, №59-69, 61а, 57д, 18а, 18-26, Череповецкая, дома №50, 52, 52а, 60, Черновицкая, №22, улица Яблочная, дома №27, 29, 29а, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6, 38/7, 38/8, 38/9, 38/10, 38/11, 38/12, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 28/4а, 40-64, 50а, 54а, 62а, 64а, 33-47, 39а, 41а. Также в списке переулки Ленкоранский, №1-15, 3а, 5а, 7а, 2-14, 10а, 14а, Рыбинский, дома №1-21, 7а, 17а, 2-14, 2а, 18-22, 22а, Ченстоховский, №1-7, 2-8, 2а, Чембарский, №52,