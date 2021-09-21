В Волгограде на алюминиевом заводе погиб рабочий

Следователи проводят доследственную проверку Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах смерти 30-летнего рабочего на Волгоградском алюминиевом заводе. По предварительным данным, смертельную производственную травму электромонтер получил около 10 часов утра во время работ в главном распределительном устройстве. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области. Сейчас проводится доследственная проверка.

Тело рабочего нашли его коллеги. Они вызвали бригаду скорой помощи, которая констатировала смерть мужчины. Возможно, он скончался от сильнейшего разряда током. На алюминиевом заводе продолжают работать следователи Тракторозаводского района и следователи-криминалисты. Устанавливаются причины трагедии. После проверки будет принято процессуальное решение.