В Волгограде 22 сентября дождливая погода должна отступить

Днем в среду будет сухая погода Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде и области небо сковали тучи, жители вынуждены брать на улицу зонтики, чтобы не промокнуть. При этом временами успевает выглянуть солнце. В среду погода должна порадовать отсутствием осадков, но только в дневные часы. В Волгоградской области 22 сентября будет переменная облачность, ночью пойдет дождь от слабого до умеренного. Местами он будет сильный, прогремят грозы, утром ляжет туман. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Волгоградском ЦГМС. Днем в среду в Волгограде и области осадки не ожидаются. Ветер будет западный и юго-западный со скоростью 6-11 м/с.

В районах области температура воздуха в ночные часы составит +9...+14°, местами при прояснении до +4º, завтра днем +14...+19°. В Волгограде в ночь со вторника на среду +10...+12°, днем +16...+18°.