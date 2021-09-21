Под Волгоградом полицейские задержали находившегося в международном розыске молдаванина

Машину, в которой ехал преступник, остановили на посту ДПС. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградские полицейские на посту ДПС в Городищенском районе задержали 35-летнего гражданина Молдавии, который около 15 лет находился в международном розыске. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, в отношении иностранца начата процедура экстрадиции. Мужчина ехал из Москвы в Астрахань на попутке, которую нашел через онлайн-сервис. Однако на посту ДПС «Киа Рио» остановили для проверки документов.

- Его поведение и волнение вызвали подозрение у полицейских, в связи с чем было принято решение провести личный досмотр, - рассказали в ведомстве.

В рюкзаке пассажира полицейские нашли бумажный сверток с порошкообразным веществом. Поэтому молдаванина доставили в отдел полиции. Там он назвался чужой фамилией, но его личность все же установили с помощью отдела миграции, оперативников уголовного розыска и группы Интерпола. В 2006 году в Молдове мужчина похитил телефон и деньги у прохожего и скрылся. Его объявили в розыск, а два года спустя заочно заключили под стражу. Все это время мужчина перебивался случайными заработками в России.