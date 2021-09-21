В Волгоградской области сняли особый противопожарный режим

Волгоградцы могут отправиться отдыхать на природу. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С утра 22 сентября 2021 года в Волгоградской области отменили особый противопожарный режим, который действовал в регионе начиная с середины мая. Как сообщает «КП-Волгоград», согласно опубликованному постановлению губернатора, больше не действуют и все связанные с этим ограничения на посещение лесов и природных парков.

Напомним, в этом году с наступлением пожароопасного сезона жителям Волгоградской области запретили не только ездить в лес, разводить костры, сжигать мусор и жарить шашлыки на приусадебных участках. С августа 2021 года волгоградцам и гостям области закрыли доступ на самые популярные зеленые стоянки в природных парках региона, затем в список внесли и остальные.