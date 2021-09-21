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Общество21 сентября 2021 15:04

В Волгоградской области сняли особый противопожарный режим

Теперь жители области могут ездить в леса, природные парки и жарить шашлыки
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградцы могут отправиться отдыхать на природу.

Волгоградцы могут отправиться отдыхать на природу.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С утра 22 сентября 2021 года в Волгоградской области отменили особый противопожарный режим, который действовал в регионе начиная с середины мая. Как сообщает «КП-Волгоград», согласно опубликованному постановлению губернатора, больше не действуют и все связанные с этим ограничения на посещение лесов и природных парков.

Напомним, в этом году с наступлением пожароопасного сезона жителям Волгоградской области запретили не только ездить в лес, разводить костры, сжигать мусор и жарить шашлыки на приусадебных участках. С августа 2021 года волгоградцам и гостям области закрыли доступ на самые популярные зеленые стоянки в природных парках региона, затем в список внесли и остальные.