В Волгограде санитарка перечислила мошенникам больше 2 миллионов рублей

Волгоградцы по-прежнему верят телефонным мошенникам и лишаются денег. Фото: Александр ГЛУЗ

Более двух миллионов рублей лишилась 48-летняя санитарка больницы из Дзержинского района Волгограда, поверив звонкам лжесотрудников банка. Как рассказали в полиции, мошенники действовали по давно известной схеме. Звонили якобы из банка, сообщали о том, что кто-то пытается оформить на нее кредит онлайн и предлагали перевести деньги на «безопасный счет». Аферисты были очень настойчивы.

- Женщине, первоначально проявившей недоверие, злоумышленники перезванивали на протяжении нескольких дней, представляясь фамилиями в действительности работающих сотрудников банка и правоохранительных органов, - рассказали в региональном главке МВД.

Санитарка даже перепроверила фамилии и номера телефонов. Но они совпали с реальными, так как мошенники использовали интернет-технологии, звонок маскировался под номера прокуратуры и полиции. В итоге женщина перевела деньги на счета, номера которых ей продиктовали, и лишилась 2,2 миллиона рублей.

По такой же схеме обманули и 60-летнего слесаря волгоградского автопредприятия. В этом случае ущерб составил 752 тысячи рублей. И это далеко не единственные случаи.