Волгоградец разбил машину таксиста, чтобы не платить за время ожидания

30-летнему волгоградцу грозит 2 года тюрьмы за повреждение машины таксиста, которому он не хотел платить за время ожидания. Конфликт произошел 20 сентября. Мужчина вызвал такси, но задержался. Когда водитель сказал, что придется заплатить, тот озверел и схватил металлическую трубу, которой разбил транспортное средство. В итоге ущерб составил 18 тысяч рублей.

- Участковый уполномоченный полиции Кировского района установил личность и задержал подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 30-летний неработающий ранее судимый местный житель, который сознался в содеянном, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД по Волгограду.

В отношении волгоградцы возбудили уголовное дело по статье – «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Так как ранее он был судим, ему грозит реальный срок.