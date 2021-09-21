Проект Elton Ultra закрыли в Волгоградской области из-за очень больших масштабов фестиваля. Фото: Elton Ultra

Уникальный проект Elton Ultra приостанавливает свою работу в Волгоградской области. Как «Комсомолке» заявили организаторы, фестиваль дорос до таких масштабов, что стал требовать проведения на более высоком уровне и для большего числа участников. Поэтому создатели проекта приняли решение закрыть его после семи лет существования.

Основатели забега, а в последствии и целого международного фестиваля спорта, Elton Ultra приняли неожиданное для всех решение. В этом году марафон прошёл более чем успешно. Проект охватил аудиторию примерно в 30 миллионов человек, в забегах приняли участие около тысячи спортсменов из Беларуси, Эстонии, Азербайджана, Мексики, Германии и других стран. Забег в полупустыне трижды признан Международной Ассоциацией Ультрамарафонов. РБК назвал Elton Ultra одним из сложнейших марафонов.

Однако такой масштаб и послужил причиной заморозки Elton Ultra. По словам организаторов, они хотели бы позвать на фестиваль еще больше людей, у них множество идей для развития проекта, но на Эльтоне в Волгоградской области их пока не получится реализовать. Во всяком случае создатели фестиваля не нашли для этого возможностей.

Аутентичность Эльтона останется с ним, поэтому марафон с таким же названием не удастся провести в каком-либо другом месте, заявили организаторы. Но в официальном заявлении они также отметили, что пока не знают, где именно реализуют следующее смелое мероприятие.