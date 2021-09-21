Заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области выросла на 19%

Среди заболевших в основном дети. Фото: Олег УКЛАДОВ

С началом учебного года в Волгограде и области растет заболеваемость ОРВИ. За последнюю неделю число чихающих, кашляющих и температурящих выросло сразу на 19%. Однако по данным управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, говорить об эпидемии рано. На данный момент заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога на 26%. В основном болеют школьники и детсадовцы.

- Основное количество обратившихся за медицинской помощью - дети дошкольного и школьного возраста. Случаи гриппа не зарегистрированы, - сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В школах региона на карантине по ОРВИ и коронавирусу сидят сотни классов. Тем временем, в Волгоградской области продолжают прививать жителей от гриппа и COVID-19. Вакцинация должна охватить не менее 60% населения. В приоритете группы риска – врачи, учителя, работники сферы транспорта, торговли, услуг, а также дети после полугода, хроники и беременные женщины.

- Поступившие вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс квадри» для групп риска доставлены во все государственные учреждения здравоохранения, - комментируют в ведомстве.