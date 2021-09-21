Волгоградский суд признал владельца лодочной станции виновным в гибели 11 человек на катамаране

Приговор не вступил в силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 21 июля, Волгоградский областной суд оставил приговор в отношении владельца лодочной станции Анатолия Жданова, признанного одним из виновных в гибели 11 человек в трагичном столкновении двух судов на Волге, без изменений. Жданова осудили на 4 года условно. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Сама трагедия произошла в июне 2018 года: на Волге во время столкновения теплохода «Капитан Вечёркин» и плавдачи «Елань 12» утонули 11 человек, 5 удалось спастись. Следствие доказало, что Жданов, оказывающий услуги по хранению и выпуску в плавание маломерных судов, допустил экс-главу Калачевского района Дмитрия Хахалева к судовождению, хотя никаких навыков и прав мужчина не имел. Более того, был пьян. В итоге плавдача врезалась в теплоход.

Напомним, в июне 2020 года Жданова оправдали по громкому уголовному делу, но после обжалования прокуратуры в июле 2021 года Ворошиловский районный суд все же посчитал гендиректора ООО «Пристань» Жданова ответственным за смерть людей, но в тюрьму не отправил. Адвокаты подали апелляцию, в надежде оспорить приговор, но не вышло. Приговор еще не вступил в силу.