В Ворошиловском районе Волгограда автобус сбил пенсионерку

Кадр видео. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В половине девятого утра 21 сентября в Ворошиловском районе Волгограда автобус №88, следовавший по маршруту «Железнодорожный вокзал Волгоград-1 – поселок Горьковский» сбил пожилую женщину. ДТП произошло на перекрестке улиц Ардатовской и Череповецкой. 69-летняя пенсионерка получила травмы и оказалась в больнице, а Вторую продольную из-за аварии в час пик сковала пробка. Момент ДТП попал на видео.

- Водитель автобуса, двигаясь по улице Ардатовской, при повороте налево на улицу Череповецкая совершил наезд на пешехода-женщину, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Но уже находясь у края дороги, она решила срезать путь и дойти по проезжей части до остановки. Там 69-летнюю пенсионерку и «догнал» поворачивающий автобус.