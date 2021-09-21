В Волжском школьник попал под колеса маршрутки на зебре

Ребенок попал под колеса, хотя переходил дорогу по правилам. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сразу два пешехода попали под колеса автомобилей на пешеходных переходах за минувшие сутки в Волжском и Волгограде. При этом и девушка, и ребенок переходили дорогу по правилам. Около шести часов вечера в Волжском на перекрестке улица Мира - улица 40 лет Победы 9-летнего школьника сбило маршрутное такси №218 «Средняя Ахтуба-Волжский». Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, ребенок шел через дорогу на «зеленый» сигнал светофора. В результате ДТП он попал в больницу.

Чуть ранее в Дзержинском районе Волгограда на проспекте Жукова 19-летнюю девушку сбила иномарка. По предварительным данным, 46-летний водитель «Сузуки Гранд Витара» решил развернуться на перекрестке с улицей Хорошева. В этот момент он наехал на юную волгоградку, которая переходила дорогу. Девушке также горел «зеленый» свет. От удара автомобиля она получила различные травмы, ее увезли в больницу.