В Волгограде 21 сентября без света останутся 6 районов

В шести районах Волгограда во вторник не будет света Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Во вторник в Волгограде будут масштабные отключения электричества. Свет отключат в жилых домах шести районов города. Специалисты продолжают готовить оборудование к холодам. Поэтому горожанам приходится сталкиваться с временными неудобствами. Свет отключают с утра до вечера, пока большинство жителей находится на работе или учебе. Конечно, не везет тем, кто вынужден работать из дома на удаленке. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения 21 сентября не будет в Дзержинском, Кировском, Краснооктябрьском, Советском, Ворошиловском и Красноармейском районах.

В Дзержинском районе с 10.00 до 17.00 обесточат многоэтажки на бульваре 30 лет Победы, 74, 76, 78, 80, 82, 84. С 9.00 до 17.00 света не будет по адресам: улица Истринская, 1/2, 1, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5-13, 15/1, 15/2, 15/3, 17-23, 19а, 20, 22; улица Карла Либкнехта, 10/1, 10/2, 10/3, 12/2, 12/3, 14/1, 14/2, 14/3, 16/2, 16/3, 18, 20, 20/2, 20/3, 22/2, 22/4, 24/1, 24/3, 26/1, 26/2, 26/4, 28, 30-36, 38, 38/1, 38/3, 40/1, 40/3, 42/1, 42/2, 44, 48, 50, 52/2, 52/3, 52/4, 54/2, 56, 58, 60/1-60/4, 62/1-62/4, 64, 64/3, 64/4, 66.

В Советском районе без электричества с 9.00 до 17.00 останутся жители улицы 35-й Гвардейской Дивизии, 23-27, 26-34; улицы Выборгской, 17, 17а, 19, 19а; улицы Таежной, 19; улицы Гудовской, 20.

В Кировском районе с 9.00 до 17.00 не будет света на улице Турбинной, 212-266, 205-257; на улице Быстрова, 223-265; на улице Чирчикской, 4; на улице Пожарского, 290-312; на улице Стрельца, 189-217, 246-280; на улице Денисенко, 241-269, 228-258.

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 без электричества останутся улица Кравченко, 2, 1б, 1в, 230/3, 230/153, 230/144; улица Аграрная, 2-10, 2а, 4а, 6а; улица Вершинина, 14; проспект Металлургов, 19; улица Гончарова, 2, 4; улица Вершинина, 12, 16.

В Красноармейском районе обесточат с 9.00 до 17.00 дома на улице Гражданской, 16, 18, 22, 24; на бульваре Энгельса, 33, 35.

В Ворошиловском районе электричество отключат с 9.00 до 17.00 по адресам: улица Базисная, 115-117, 115а; улица Нагорная, 139-151, 118-126, 129, 100, 101, 297, 298, 132, 134; улица Ойротская, 184; улица Орская, 252, 261а, 300; улица Академика Палладина, 62-74, 41, 28, 30, 43, 42, 40, 32/1, 52, 56, 58, 32, 47б, 34, 36, 44, 46, 48; улица Чистяковская, 15, 22. С 8.30 до 16.30 света не будет по адресам: переулок Рыбинский, 1-21, 7а, 17а, 2-14, 2а, 18-22, 22а; переулок Ленкоранский, 1-15, 3а, 5а, 7а, 2-14, 10а, 14а; переулок Ченстоховский, 1-7, 2-8, 2а; улица Елисеева, 62-76, 62а, 64а, 66а, 72а; улица Чембарская, 59-69, 61а, 57д, 18а, 18-26; переулок Чембарский, 52; улица Череповецкая, 50, 52, 52а, 60; улица Новоузенская, 38/12, 52, 56/3, 56/4, 55-99, 58-82, 59а, 72а, 79а, 82а, 84а, 85а, 87а, 89а, 86-96; улица Звездина, 1-13, 3а, 2-14, 12а; улица Макарчука, 1-21, 2-20, 2а, 18а, 20а; улица Иванова, 1; улица Ленкоранская, 94, 97-115, 82-90, 90/1, 90/2, 125-133; улица Чарджуйская, 1-15, 2-6, 15а, 8-26, 10а, 20а, 22а; улица Двуреченская, 3-11, 2-20, 16б; улица Долгорукого Юрия, 1-27, 5а, 19а, 6-16; улица Черновицкая, 22; улица Миргородская, 25/1-25/3, 27, 28а; улица Кавказская, 37-41, 34-38; улица Яблочная, 27, 29, 29а, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6, 38/7, 38/8, 38/9, 38/10, 38/11, 38/12, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 28/4а, 40-64, 50а, 54а, 62а, 64а, 33-47, 39а, 41а; улица Детская, 1/3-1/10, 1-11, 1а; улица Панина, 20-34, 7-21, 15а, 20/1-20/8, 20/2а, 22д, 22г, 26а, 44.