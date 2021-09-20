«Ротор» проиграл «Велесу»

Фото: ФК "Велес"

«Ротор» потерпел поражение в 12-м туре первенства ФНЛ от столичного «Велеса» со счетом 1:3. В гостевой встрече, которая прошла Домодедово, в составе волгоградской команды единственный мяч забил Андреа Чуканов, в начале второго тайма он восстановил равные цифры на табло. Однако почти сразу же соперники дважды поразили ворота сине-голубых. Подопечные Дмитрия Хохлова потерпели третье поражение в сезоне.

«Ротор» после 12-ти туров занимает 12-е место в турнирной таблице, имея 15 очков. В следующем туре сине-голубые на «Волгоград Арене» примет «КАМАЗ» из Набережных Челнов, располагающийся на 10-й строчке. Это встреча пройдет 25 сентября в 16.00. Игру смогут посетить 500 зрителей, у которых есть QR-коды.