Мальчику из Волжского со СМА волгоградский предприниматель перевел 5 миллионов рублей

Семье Вадима помог предприниматель из Волгограда. Фото: www.instagram.com/vadim_help_sma

В Волгоградской области продолжается сбор средств для 2-летнего мальчика с редким и очень опасным заболеванием – спинальной мышечной атрофией. Семье Вадима Сорокина из Волжского нужно собрать около 170 миллионов рублей на самый дорогой укол в мире препаратом Zolgensma. Накануне большую помощь ребенку оказал анонимный «волшебник», который перевел порядка 5 миллионов рублей.

- Я ведь даже не знаю мужчина ты или женщина, какого ты возраста, любишь чай или кофе по утрам, но в одном я уверена на 100%, ты человек! С большущей буквы! – написали родители Вадима слова благодарности в Instagram.

Семья Вадима Сорокина не знает, кто именно перевел такую большую сумму. Известно только, что сделал это предприниматель из Волгограда. Однако требуемые 170 миллионов рублей еще не собраны, сейчас на счетах родителей мальчика из Волжского и благотворительных фондов порядка 15 миллионов - это меньше 10%. Остается все меньше времени, чтобы успеть собрать требуемые деньги. Укол Zolgensma необходимо сделать до того момента, пока Вадим не набрал 13,5 килограмма веса, сейчас он весит 11,2 килограмма. Реквизиты помощи можно найти здесь.

Отметим, Вадим Сорокин не единственный малыш со СМА в Волгоградской области. Уже сделали самый дорогой укол Артему Сармашову, недавно мальчик впервые встал на ножки. Собрали необходимую сумму для Ильи Шахова, который в ближайшее время будет проходить генетическую терапию.

СМА приводит к постепенной атрофии мышц, потери возможности ходить. Со временем из-за болезни невозможно самостоятельно, сидеть, глотать, дышать.