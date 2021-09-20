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Происшествия20 сентября 2021 17:38

В Волгограде эвакуировали трамвай №4 из-за найденной в салоне коробки

На место прибыли сотрудники МЧС и МВД
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Трамвай обследовали сотрудники экстренных служб

Трамвай обследовали сотрудники экстренных служб

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде днем 19 сентября пассажиры трамвая №4 под одним из сидений нашли картонную коробку. О подозрительной находке они сообщили водителю. Вагон остановился, и все люди поспешили на улицу. Произошло это в 14.52 в районе остановки «Волгоград-2». Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, трамвай был направлен в тупик, на место прибыли сотрудники МЧС и МВД.

- Движение электротранспорта по трамвайным маршрутам осуществляется без изменений, - уточнили в мэрии.

Оказалось, что коробка не представляла угрозы. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, в ней был мусор. Видимо коробку забыл кто-то из вышедших пассажиров, либо это была несмешная шутка.