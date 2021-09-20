Пятеро волгоградцев моложе 50 лет скончались от коронавируса

Коронавирус остается смертельным для пациентов среднего и старшего возраста Фото: Артем КИЛЬКИН

Опасность коронавируса меньше не становится, болезнь по-прежнему остается смертельной, в том числе для людей среднего возраста. 20 сентября в Волгоградской области зафиксировали 15 смертей от COVID-19. Жертвами стали 5 человек, которым было 50 лет и меньше. Как рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе, скончалась от ковида и двусторонней пневмонии 39-летняя жительница Волгограда. У нее были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. За ее жизнь боролись медики 4-й клинической больницы.

В инфекционном госпитале при этом же медучреждении умер 47-летний волгоградец. В ковидарии на базе клинической больницы №5 скончались 48-летняя и 50-летняя жительницы Волгограда. 49-летний мужчина из Волжского был госпитализирован в ковидный стационар при областном кожно-венерологическом диспансере. Не спасли медики клинической больницы №12 51-летнего волгоградца.

Также от коронавируса скончались четверо мужчин и 5 женщин в возрасте от 59-ти до 79-ти лет, которые проживали в Волгограде, Волжском, Урюпинске и Ленинском районе.