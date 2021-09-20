Два участка федеральной трассы Р-22 «Каспий» досрочно отремонтировали в Волгоградской области

Трассу Р-22 "Каспий" досрочно отремонтировали в Волгограде. Фото: АВО

На месяц раньше завершился ремонт двух участков трассы Р-22 «Каспий» в Волгоградской области. Подрядчик обновил покрытие на отрезках 866 –876 км в Иловлинском районе и 805 – 815 км между Фролово и Михайловкой. В общей сложности рабочие отремонтировали дороги протяженностью 10 километров.

На федеральной трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области рабочие сняли старый асфальт, обустроили выравнивающий слой и уложили новое покрытие. Кроме того на отрезках магистрали 866 –876 км и 805 – 815 км исполнитель госконтракта выполнил работы по повышению уровня безопасности движения. Там заасфальтировали тротуары и выложили новое покрытие на четырех остановочных площадках у съездов на село Лог и хутор Ширяевский в иловлинском районе, а также заменили 310 м изношенного барьерного ограждения, установили около 500 сигнальных столбиков для обозначения поворотов и границ обочины.

Как сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, досрочный ввод объектов в эксплуатацию позволил снять все ограничения на трассе Р-22 для водителей.