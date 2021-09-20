21 сентября на Волгоградскую область обрушатся сильные дожди и грозы

Погода осенняя, дождливая. Фото: Юрий ЗОЛОТАРЕВ

Теплая, солнечная погода в Волгограде и области сменилась на дождливые и пасмурные дни. Во вторник, 21 сентября, лучше прихватить с собой зонты – ожидаются сильные осадки, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального ЦГМС. По прогнозам синоптиков, местами пройдут ливни, грозы, а ночью и утром будет туман. Ветер южный с порывами до 11 метров в секунду, а во время гроз с усилением до 18 метров. Ночью в регионе будет +9..+14°, местами до +4º, днем +14...+19°, местами до +24º.

В городе-герое 21 сентября будет прохладнее. Ночью ожидается +5...+10°, днем +14...+19°. При этом осадков выпадет меньше. Дожди будут короткими и умеренными, а вот ветер западный, но более спокойный – 6-11 метров.

До середины рабочей недели в Волгоградской области будут осадки, в целом температура понизится до +16...+18°. Лучше утеплиться, чтобы не заболеть.