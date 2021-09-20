Авиакомпания «Победа» не позаботилась о волгоградцах и получила штраф

Рейс из аэропорта Волгограда отменился, но о пассажирах перевозчик не подумал Фото: Екатерина СИМОХИНА

Авиакомпанию «Победа» оштрафовали за то, что она не позаботилась о пассажирах рейса Волгоград-Санкт-Петербург. Самолет, который должен был отправиться по данному маршруту, был отменен из-за плохой погоды. Билеты на рейс приобрели 180 человек, которые были вынуждены просиживать в аэропорту Волгограда. Волгоградской транспортной прокуратурой были приняты меры, направленные на устранение нарушений законодательства о правах пассажиров. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в надзорном ведомстве.

«Победа» не дала пассажирам отмененного рейса прохладительные напитки и горячее питание. В отношении авиакомпании было внесено представление и возбуждено дело об административном правонарушении. Перевозчика наказали штрафов в 20 тысяч рублей.