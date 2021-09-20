В волгоградский маршрут №6а добавили новые остановки

Схему движения маршрута №6а снова изменили в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Маршрут №6а продлили до «Больницы Каустик» в Волгограде. Такое решение муниципалитет принял по запросам жителей Красноармейского района и по согласованию с перевозчиком ООО «Галант». Как сообщили в мэрии, остальная часть направления осталась без изменений.

Маршрутки №6а курсируют по Второй продольной до ТРЦ «Акварель», потом возвращаются на Вторую продольную, сворачивают на улицу Григория Засекина, проходят по Пожарского и Санаторной, и далее по Второй продольной магистрали едут до Красноармейского района. С 18 сентября в Волгограде микроавтобусы под номером 6а ходят по новому маршруту «ТЦ Акварель – Санаторный – Больница Каустик». То есть направление удлинили на две остановки для удобства жителей Красноармейского района. Раньше маршрутки ходили только до «улицы Пролетарская».