В выборах в Госдуму приняли участие более миллиона волгоградцев

Фото: Администрация Волгоградской области

Более одного миллиона 173 тысяч жителей Волгоградской области приняли участие в выборах депутатов Государственной думы. Такую цифру озвучил губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании. Главными темами заседания стали трехдневное голосование, а также освящение собора Александра Невского. Началось совещание с минуты молчания по погибшим при нападении в Пермском госуниверситете.

- Сегодня в Перми произошла страшная трагедия, в результате которой погибли и пострадали люди - студенты и преподаватели Пермского научно-исследовательского государственного университета. От имени жителей Волгоградской области выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших, - приводит слова Андрея Бочарова пресс-служба администрации области.

Во время совещания была отмечена высокая явка волгоградцев на избирательных участках во время трехдневного голосования. По данным избиркома, выборы в регионе прошли по закону. Накануне, 19 сентября, в Волгограде прошло освящение собора Александра Невского, которое провел Патриарх Кирилл. На совещании поблагодарили всех, кто принимал участие в строительстве храма.

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