Волгоградцам станут доступны полёты в Минск

Из Волгограда разрешили перелёты в столицу Белоруссии. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Полёты в Минск разрешили осуществлять из Волгоградского аэропорта. Федеральное агентство воздушного транспорта предоставило допуск на это направление двум перевозчикам: «Икар» и «Северный ветер». Рейсы из Волгограда в Минск будут осуществляться 7 раз в неделю. Согласно приказу Росавиации о допуске на полеты по международным воздушным линиям, летать в Белоруссию также можно будет только из Воронежа.

Кроме того, из Волгограда открыты и другие международные направления. Авиакомпании «Азимут» дали допуск на рейсы до Еревана семь раз в неделю. «Северный ветер» и «Икар» будут летать в Баку с такой же частотой. Фирме «Ижавиа» Росавиация разрешила осуществлять путешествия из Волгограда в Хургаду и Шарм-эш-Шейх по два рейса в неделю.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта отметили, эти допуски не являются основанием для возобновления сообщения по международным направлениям, которые прописаны в приказе. Разрешение позволит авиакомпаниям осуществлять полеты, когда эти направления снова откроются.