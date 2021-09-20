В Волгограде ищут подрядчика для строительства дублера Второй Продольной

Первый участок дороги-дублера достроили в прошлом году. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Много лет волгоградские автомобилисты ждали четырехголосную дорогу-дублер Второй Продольной, которая соединит Кировский и Советский районы Волгограда. В декабре 2020 года торжественно открыли первый участок улицы, названный в честь ветерана Максима Загорулько, Впереди строительство магистрали, которая соединит указанную улицу с улицей Кирова. Администрация города-героя ищет подрядчика, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии. Исполнителя муниципального контракта выберут до конца сентября, а сами работы начнутся в следующем году с наступлением тепла.

А до этого строители подготовят площадку для работ.

- Седи них - вынос сетей электроснабжения, прокладка сетей ливневой канализации, перенос газовой магистрали, а также выполнение земляных работ по формированию уровня будущей трассы и рекультивация земельного участка, - рассказали в администрации города.

Строительство займет около полутора лет. За это время подрядчик построит новую дорогу, ливневые канализации, тротуары и съезды, примыкания.

- Это очередной этап работы муниципалитета по соединению улицы Электролесовской в Советском районе и улицы Кирова в Кировском районе и созданию тем самым впервые в истории города полноценного дублера Второй продольной магистрали на данном участке, - отметили в мэрии.

Напомним, что строительство дороги осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».