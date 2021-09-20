В Волгограде «семерка» влетела под «Камаз»

ВАЗ влетел под грузовик. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП с участием грузовика и легковушки произошло днем 20 сентября в Дзержинском районе Волгограда. На улице Ангарской в половине двенадцатого столкнулись «Камаз» и ВАЗ-2107. По предварительным данным полиции, водитель грузовика не уступил дорогу при повороте. «Семерка» влетела под «Камаз». В аварии пострадали молодой водитель отчественной легковушки и его пассажир.

- Водитель КАМАЗа, двигаясь по улице Ангарской, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального главка МВД России.

Помощь медиков понадобилась 28-летнему водителю «семерки» и его 19-летнему пассажиру.