Торговая сеть «Радеж» прекращает работу в Волгограде

Магазины сменят вывески. Фото: "Радеж"

Вскоре вывески торговая сеть «Радеж» исчезнут со 150 магазинов Волгограда и области. Как сообщил владелец сети Юрий Сударев, после двадцати лет работы «Радеж» прекращает свою деятельность как торговый оператор. Бизнесмен намерен сосредоточить свое внимание на другом своем детище - овощеводческом комплексе «Ботаника».

- Принято решение об уходе из розничной торговли и позиционировании как крупного производителя высококачественной отечественной сельскохозяйственной продукции, – прокомментировал Юрий Сударев.

«Радеж» - одна из крупнейших торговых сетей и по-настоящему волгоградская. На сегодня это более 150 магазинов, собственное производство, включающее сеть пекарен, кулинарий, кондитерских и засолочный цех. За двадцать лет волгоградцы оценили собственную продукцию местного бренда. Она не исчезнет с торговых прилавков и будет продаваться в других сетях. А магазины у дома сменят вывески «Радежа» на названия других известных торговых сетей. Торговые точки отдадут в аренду, но персоналу предложат остаться работать в тех же магазинах.