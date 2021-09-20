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Общество20 сентября 2021 11:35

В Волгограде появятся новые ярмарки с продуктами от местных фермеров

Дополнительные торговые места откроют в Дзержинском, Кировском и Красноармейском
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Новые торговые точки с продуктами от местных фермеров появятся в трех районах Волгограда - Дзержинском, Кировском и Красноармейском. Там волгоградцы смогут купить качественную сельскохозяйственную продукцию, выращенную на территории региона: овощи, фрукты, мясо, молочные продукты.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, одно дополнительное место откроется рядом с уже действующей ярмаркой – на улице Исторической в Дзержинском районе. Вторая точка появится вблизи пересечения улицы имени Григория Засекина и дороги, ведущей к поселку Горная Поляна. Третья - на пересечении проспекта Героев Сталинграда и улицы Пролетарской.

- За последние несколько лет в городе почти в два раза увеличилось количество мест, предназначенных для различных ярмарок. На официальных торговых точках организаторы монтируют твердое покрытие, оборудуют санузлы, места для сбора отходов. Продукция проходит необходимый ветконтроль, - отметили в администрации.