Под Волгоградом в перевернувшемся ВАЗе погиб 53-летний водитель

Смертельное ДТП произошло в Еланском районе Волгоградской области днем 19 сентября. На трассе Таловка – Первокаменский в перевернувшемся ВАЗе скончался 53-летний водитель. На помощь бросились проезжавшие мимо автомобилисты, но, к сожалению, мужчина умер от полученных травм практически сразу.

- В 14-20 часов 53-летний водитель, двигаясь со стороны хутора Таловка в направлении хутора Первокаменка на 3 километре совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Скорее всего, погибший потерял управление над машиной, что и стало причиной трагедии. Отметим, что за сутки на волгоградских дорогах поймали 22 пьяных водителя и 708 нарушителей ПДД.