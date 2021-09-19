Открытие собора Александра Невского в Волгограде отпраздновали фейерверком

Фото: Администрация Волгоградской области

19 сентября в Волгограде распахнул свои двери построенный кафедральный собор Александра Невского. Из-за празднества центр города стал пешеходным, вечером на площади Павших Борцов состоялся концерт и прогремел фейерверк. Постановка режиссеров из Москвы и Волгограда была посвящена многовековой истории российского государства, рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона.

На сцене также выступали волгоградские творческие коллективы. История храма собравшимся волгоградцам была показана в лазерном шоу, своеобразным экраном стал сам собор. Для светового показа использовались 24 специальных проектора. Завершилось представление фейерверком.

Напомним, 19 сентября в Волгограде открылся собор Александра Невского. С этим событием волгоградцев поздравил Владимир Путин. Утром в воскресенье в храме чин великого освящения и Божественную литургию провел Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.