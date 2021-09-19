В поселке ГЭС в Волгограде тушат крупный пожар

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

В Волгограде тушат крупный пожар в поселке ГЭС Тракторозаводского района. Огонь полыхает в неэксплуатируемой постройке заброшенной базы на улице Ясноморской. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчеров пожарно-спасательной службы в 19.45. Пламенем охвачено здание размером 60 на 40 метров по всей площади. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Волгоградской области.

- На месте работают пожарно-спасательные расчеты 1 отряда ФПС по Волгоградской области. Сил и средств достаточно, - отметили в региональном Главке МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Также пожар не представляет угрозы жилым домам. Причины возгорания установят после завершения тушения. В 21.15 пожар был локализован. Ликвидировали открытое горение спасатели в 22.24.