В Волгоградской области завершились выборы депутатов Госдумы

В Волгоградской области закрылись избирательные участки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Волгоградской области завершились трехдневные выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва. Избирательные участки закрылись в 20.00, сейчас на них началась процедура подсчета голосов. Она будет идти всю ночь. Позднее станет известна и итоговая явка волгоградцев. Известно, что по состоянию на 18:00 19 сентября она составляла 61,79 процента. Такие данные привела областная Избирательная комиссия.

Напомним, в Волгоградской области, как и по всей стране, выборы в депутаты Госдумы нового созыва проходили в течение трех дней – с 17 по 19 сентября. По четырем одномандатным округам на территории региона участвовали 33 кандидата от десятка политических партий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Волгограде члена УИКа поймали за агитацию у подъезда многоэтажки

Девушка расклеивала плакаты (подробности)

На избирательном участке в Волгограде аннулировали 14 бюллетеней

На них были проставлены отметки за одну из политических партий (подробности)

На члена участковой избирательной комиссии напали неизвестные в Волгограде

Перед этим наблюдатель якобы выявил факт двойного голосования одного человека (подробности)