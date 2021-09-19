На следующий домашний матч «Ротора» пустят зрителей с QR-кодами

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» открыл продажу билетов на следующий домашний матч. 25 сентября сине-голубые на «Волгоград Арене» примут «КАМАЗ» в рамках 13-го тура первенства ФНЛ. Эту игру смогут посетить 500 болельщиков, у которых есть QR-коды. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе волгоградского клуба. На стадион пустят зрителей, кто прошел вакцинацию от коронавируса, переболел им в течение полугода. Один из документов нужно взять с собой, как и паспорт.

- Несовершеннолетние могут посетить игру по билету при предъявлении удостоверения личности - паспорта или свидетельства о рождении, - добавили в «Роторе».

Игра между «Ротором» и «КАМАЗом» из Набережных Челнов на «Волгоград Арене» начнется в 16.00. Стоимость билетов составляет от 300 до 500 рублей. Вход для болельщиков будет осуществляться через гейт №2, он находится со стороны проспекта Ленина.

Напомним, на прошлый домашний матч «Ротора» разрешили пустить до трех тысяч зрителей. Однако матч с «Акроном» посетили только 1089 человек.