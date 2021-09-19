В Волгоградской области явка на выборах приближается к 60%

Избирком привел обновленные данные по явке на выборах Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Всего несколько часов остается до закрытия избирательных участков в Волгоградской области. Воскресенье – последний день трехдневного голосования за депутатов Государственной думы восьмого созыва. Как сообщили «КП-Волгоград» в Избирательной комиссии Волгоградской области, по состоянию на 15.00 19 сентября явка в регионе составила 57,8 процента. Волгоградцы идут на выборы активнее, чем в целом жители страны. По России, по данным ЦИК на 14.00, явка составляет 40,49 процента.

Напомним, выборы депутатов в федеральный парламент проходят с 17 по 19 сентября. Сегодня избирательные участки закроются в 20.00. После этого начнется процедура подсчета голосов.