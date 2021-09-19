В начале недели без света останутся 3 района Волгограда

В Волгограде в понедельник без электричества останутся 3 района Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде в начале новой недели произойдут очередные отключения электричества. Пока позволяют погодные условия, специалисты продолжают готовить оборудование и линии электропередач к холодам. Эти работы не обходятся без временных неудобств для граждан. 20 сентября в городе частично без света останутся 3 района. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения не будет в Краснооктябрьском, Центральном и Красноармейском районах.

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 обесточат всего несколько домов, которые находятся по адресам улица Аграрная, 1-19, 12-18, 12а.

В Центральном районе отключения также будут не масштабными, без света с 9.00 до 17.00 останутся только многоквартирные дома №8 на улице Краснознаменской и №5 на проспекте Ленина.

В Красноармейском районе с 9.00 до 17.00 электричества не будет по адресам: улица Садовая, 1, 2, 3, 4, 10-18, 11-17, 21б; улица Утренняя, 18, 19-27; переулок Шлюзовой, 4-10; улица Центральная, 39-63. С 12.00 до 17.00 не смогут воспользоваться электроприборами жители улицы Набережной, 6, 12-14; улицы Комсомольской, 15-17; улицы Центральной, 24/1. На 3 часа – с 9.00 до 12.00 – свет отключат на улице Дачной, 1-17, 2-16.