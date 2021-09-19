На выборах в Волгоградской области проголосовали более 53% избирателей

В Волгоградской области число избирателей, которые проголосовали на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва превысила 50%. Как сообщили «КП-Волгоград» в Избирательной комиссии региона, на 12.00 19 сентября явка составила 53,07%.

Напомним, сегодня заключительный из трех дней голосования депутатов нового состава федерального парламента. Избирательные участки будут работать до 20.00. В выборах принимают участие 33 кандидата из десяти политических партий на четырех одномандатных округах, образованных на территории региона.