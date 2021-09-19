Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика19 сентября 2021 11:20

Явка избирателей в Волгоградской области подбирается к 50%

Региональный избирком сообщил новые данные о количестве волгоградцев, посетивших избирательные участки
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Явка в регионе составляет 49,3%

Явка в регионе составляет 49,3%

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Волгоградской области явка на выборы депутатов Государственной думы нового созыва составляет 49,3%. Такие данные по состоянию на 10.00 19 сентября «КП-Волгоград» сообщили в Избирательной комиссии региона. В воскресенье проходит заключительный день голосования. Избирательные участки будут работать до 20.00.

Отметим, что по завершению второго дня голосования явка в Волгоградской области составляла 47,13%.

Выборы депутатов Государственной думы проходят с 17 по 19 сентября. По 4 одномандатным округам, образованным на территории Волгоградской области, участвуют 33 кандидата от 10 политических партий.