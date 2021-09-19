Явка избирателей в Волгоградской области подбирается к 50%

Явка в регионе составляет 49,3% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Волгоградской области явка на выборы депутатов Государственной думы нового созыва составляет 49,3%. Такие данные по состоянию на 10.00 19 сентября «КП-Волгоград» сообщили в Избирательной комиссии региона. В воскресенье проходит заключительный день голосования. Избирательные участки будут работать до 20.00.

Отметим, что по завершению второго дня голосования явка в Волгоградской области составляла 47,13%.

Выборы депутатов Государственной думы проходят с 17 по 19 сентября. По 4 одномандатным округам, образованным на территории Волгоградской области, участвуют 33 кандидата от 10 политических партий.