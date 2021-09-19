В Волгограде столкновение двух иномарок попало на видео: пострадал ребенок

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне в Волгограде произошла авария, в которой пострадали 2 человека, в том числе ребенок. 38-летний водитель за рулем «Daewoo Nexia» с улицы Героев Тулы поворачивал налево в сторону Волжской ГЭС. Он должен был притормозить и пропустить автомобили, которые ехали от плотины. Однако легковушка не остановилась и столкнулась с внедорожником «Hyundai Tucson» под управлением 47-летней женщины. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

В результате ДТП пострадали водитель «Hyundai Tucson» и 10-летний ребенок, который был в салоне «Daewoo Nexia». Их на скорой помощи увезли в больницу. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.