В Волгограде проходит заключительный день выборов

Сегодня, 19 сентября, в Волгоградской области проходит третий и заключительный день выборов депутатов Государственной думы восьмого созыва. Избирательные участки работают в обычном режиме: они открылись в 8 часов утра и закроются в 20.00. Волгоградцы голосуют по 4 одномандатным округам, в числе кандидатов в депутаты 33 человека от десяти политических партий.

Напомним, за 2 дня явка на выборах в Волгоградской области, по данным регионального избиркома, составила 47,13%. Это больше, чем в целом по стране. В России в пятницу и субботу выбор сделали 31,51% избирателей.