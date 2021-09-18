Почти половина избирателей Волгоградской области сделали свой выбор

47,13% избирателей Волгоградской области проголосовали на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Такую явку зарегистрировал Избирком на 20 часов 18 сентября. Это выше среднего показателя по России, который составил 31,51% (без учета онлайн-голосования). Завтра, 19 сентября, стартует третий, последний день выборов нового состава федерального парламента. Избирательные участки в Волгоградской области работают с 8 утра до 20 часов. За процедурой следят наблюдатели, в том числе иностранные. Волгоградцы, которые хотят проголосовать на дому, могут подать заявление до 14 часов 19 сентября.